A festa tão esperada por Beatriz, finalmente aconteceu.



A líder ficou muito feliz com a área externa toda decorada em sua homenagem, com direito a muitas barracas e uma atmosfera inspirada na vida de camelô.



Chegando na pista, Bia fez algumas interpretações, anunciou mercadorias e demonstrou toda sua empolgação. E é claro que o público aproveitou para fazer vários memes desse momento.



Apesar de bem animada, a festa ficou com um clima tenso depois de tantos conflitos na casa. Durante a tarde, uma briga quase generalizada tirou os participantes do bom convívio. Teve discussão entre Alane e Yasmin, Alane e Wanessa, Wanessa e Davi, e, claro, todas elas rodeadas pelos outros confinados palpitando juntos.

Por isso, a noite não podia ser diferente e rolou muitos comentários sobre o jogo. Wanessa disse para Yasmin que se colocar em conflitos é uma situação que gera muita ansiedade e já afirmou que seu próximo voto será em Davi, porque não consegue mais conviver com o baiano.



Mas Yasmin afirmou que vai votar em Alane. Ela já contou que pegou bode da sister e não consegue mais nem olhar para ela. A modelo também acalmou Wanessa e disse que, apesar da treta, ficou orgulhosa porque tiveram coragem de falar o que estava incomodando.



Do outro lado, Davi reclamava das duas, acusando as camarotes de serem falsas. Ele alertou Alane para ficar atenta com Leidy, pois a carioca joga com Lucas e pode não ser real com ela.



Pitel e Lucas também fizeram análises do jogo. Para o professor, Bin Laden se tornou o "patinho feio" da casa, mas a alagoana acredita que isso aconteceu porque o brother errou com todos os grupos.



Hoje é dia de prova do líder e todo mundo está atento para vencer essa disputa. Para quem você está torcendo?