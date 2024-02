Rodriguinho foi um dos atingidos pela tinta e se estressou com a dinâmica

Noite de fogo no parquinho e muita sujeira no Sincerão.



Uma coisa foi diferente na dinâmica. A líder, o anjo e os emparedados ficaram na sala, enquanto os outros participantes foram para o gramado.



Cada protagonista da semana precisou apontar, entre os que estavam no jardim, quem ele protege, quem despreza e quem quer ver fora do jogo. Nas duas últimas opções, os escolhidos recebiam um banho de tinta.



No fim da dinâmica, Davi e Isabelle foram os mais marcados pelos participantes que estavam na sala, e tiveram que escolher em consenso quem eles mais desprezam. E foi aí que apontaram Rodriguinho.



O pagodeiro, apesar de também ter escolhido os dois para o banho de tinta, não gostou nem um pouco de ser o nomeado da vez.



Assim que o jogo acabou, as discussões começaram. Michel e Bin Laden se desentenderam porque o professor disse que o MC chamou ele de “professorzinho” em uma discussão, mas Bin esclareceu que não foi isso.



O estresse rendeu mesmo entre Davi e Lucas. Enquanto o baiano reclamava com Isabelle, Lucas ouviu que o assunto era relacionado a ele e quis saber do que se tratava. Davi repetiu que achou o professor sem argumento e a discussão seguiu a todo vapor.



Isabelle também foi citada em algumas conversas pós-jogo. Giovanna e Raquele reclamaram de ela perguntar se votam em Davi. Já Wanessa disse que vê raiva nos olhos da manauara e que a observa há um tempo.

Mas nem só de caos vivem os confinados do BBB. A noite também teve comemoração pelo aniversário de Rodriguinho. Até surgiu um plano de sabotagem para colocar todo mundo no "Tá Com Nada".



Pitel sugeriu que o cantor comesse o bolo de aniversário feito com ingredientes do VIP para provocar a punição geral, mas ele não concordou com o plano e alertou que, tudo que vai, uma hora volta.



E Davi, que tinha prometido antes do Sincerão que faria o bolo de Rodriguinho, aproveitou a madrugada e deixou tudo pronto. Mas foi logo avisando que não quer participar do momento.



