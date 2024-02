Beatriz e Isabelle foram recebidas com muita alegria pelos amigos

A madrugada no BBB 24 foi de prova de resistência, e a dupla vencedora foi Isabelle e Beatriz. Hoje à noite, elas precisam decidir quem vai ficar com a liderança e quem recebe o prêmio em dinheiro.



A dinâmica não foi nada fácil. Os participantes precisavam ficar coladinhos com a dupla enquanto se equilibravam em uma plataforma inclinada. Quem caísse, estava fora.



Com menos de uma hora, três duplas já tinham deixado a disputa. Antes mesmo de o programa ao vivo terminar, Lucas e Bin Laden foram eliminados. Muitos jogadores reclamaram que o colete estava apertado, deixando a prova ainda mais desconfortável e causando dificuldade para respirar.



Dentro da casa, o papo sobre jogo rolava à medida que os participantes eram eliminados. Alane revelou ter medo de ir ao paredão de novo. Bin Laden reclamou que é alvo da casa toda, e, em uma conversa com Giovanna, mostrou preocupação em falar sobre suas estratégias com ela.

O trio Raquele, Michel e Giovanna se mostrou incomodado com certas movimentações de Rodriguinho. A mineira até desconfia que o pagodeiro expõe informações do grupo para Bin e Lucas.



De volta à prova, na reta final, Pitel não conseguiu mais ficar de pé e desistiu em concordância com Fernanda. Na chegada das duas no jardim, a alagoana disse que estava sentindo muitas dores e foi acolhida pelos colegas no gramado. Fernanda entrou direto na casa e pareceu estar bem incomodada por ter perdido a prova para uma de suas maiores adversárias.



As duas conversaram sobre a situação depois e Pitel se sentiu culpada por ter chegado ao limite, mas Fernanda a acalmou, disse que também estava cansada e que ficaria tudo bem.



Depois de vencer a prova, Beatriz e Isabelle foram recebidas pelos amigos e comemoraram muito, com direito até a pulo na piscina. A partir daí, fica a dúvida: quem fica com a liderança e quem recebe o prêmio em dinheiro?