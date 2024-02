O Sincerão mexeu com as emoções dos participantes do BBB 24. A noite teve muito choro e, claro, muitas brigas.



Os emparedados Deniziane, Fernanda e Matteus, a líder Raquele e o anjo Michel participaram da dinâmica.



Desta vez, eles tiveram uma missão difícil. A família de todos os confinados escreveu uma carta para ser entregue a eles, mas cada um dos participantes do Sincerão precisava escolher uma para destruir. No fim, quem não tivesse sua carta triturada ganharia o direito de ficar com a lembrança até deixar o programa.



Depois de duas rodadas e um clima digno de velório, a madrugada pegou fogo com várias tretas e até alguns participantes querendo apertar o botão de desistência.



Giovanna foi tirar satisfações com Deniziane por ter triturado a carta dela. Leidy ficou incomodada com o argumento de Fernanda para destruir sua carta e foi falar com a sister. Ela também reclamou que todo mundo da casa fala mal de Davi, mas ninguém se posicionou contra ele no jogo.

O Quarto Gnomo se indignou com Raquele. A doceira escolheu Rodriguinho na dinâmica, sendo que eles fazem parte do mesmo grupo de aliados. O cantor ficou muito abalado e falou até em sair do reality.



Mais uma discussão rolou quando Beatriz foi atrás de Fernanda, depois de Leidy citar algo que a carioca comentou sobre Bia. Aí a briga se estendeu também entre Leidy e Fernanda.



Como a situação não estava nada tranquila na casa, aconteceu mais um round: Pitel contra Bin Laden. Mas nem deu tempo de essa treta se desenvolver muito, porque Michel entrou no meio e o caldo entornou pro lado dele.



Bin o chamou de falso e entregou que o professor já falou mal de alguns participantes da casa. Depois de muita gritaria, os dois também falaram sobre ter vontade de desistir do jogo.



Como deu pra perceber, o clima não está nem um pouco leve. E se a intenção da dinâmica era movimentar a casa, o objetivo foi concluído.



Hoje alguém vai estar de volta à vida real. Quem você quer que saia: Deniziane, Fernanda ou Matteus?