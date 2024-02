A festa do líder Lucas levou muita diversão para a casa mais vigiada do Brasil.



Com o tema “Hora do Recreio”, os participantes tiveram até amarelinha e uma roda de capoeira em que o professor se apresentou.



Mas o que realmente marcou a noite foi uma DR de casal. Mais cedo, Matteus raspou a barba e a reação de Deniziane não foi muito empolgante. Depois, ela também se mostrou insatisfeita com um brinco falso que ele colocou. Aí, o gaúcho ficou visivelmente chateado, o que gerou uma série de conversas na festa.



Deniziane comentou com Alane que tem medo de não ser recíproca com tudo que recebe do brother e se atrapalhar no romance. Mais tarde, eles conversaram e Matteus disse que não quer ser um estorvo, propondo até uma pausa no envolvimento deles.



Dentro da casa, Deniziane desabafou com Beatriz e comentou que se sente sufocada por muita atenção e carinho. A situação gerou vários burburinhos na casa e todo mundo queria saber o que seria do casal dali para frente.



O assunto sobre jogo também foi pauta por algum momento. Davi reafirmou sua aliança com Isabelle e disse que, se ganhar o líder, deixará apenas ela e Matteus no VIP. Ele também afirmou que não vai se esquecer de quem o tratou mal.

Wanessa e Yasmin também conversaram, e a cantora declarou sua insatisfação com MC Bin Laden. E Rodriguinho afirmou que, se pegar o líder, vai indicar alguém que ainda não foi ao paredão.

A prova do líder é hoje. Para quem você está torcendo?