A temporada de festa do líder foi estreada. E a primeira sister que teve esse presente foi Fernanda.



Com o tema inspirado em Moulin Rouge, a noite foi cheia de glamour e os participantes entraram na onda se divertindo muito. Até aconteceram algumas tréguas enquanto eles aproveitavam juntos.



Mas entre alguns aliados, as coisas estremeceram. O clima ficou estranho entre Fernanda e Pitel por divergências de opinião sobre o modo que a líder está jogando, mas no fim elas se acertaram.



Já Rodriguinho, o terceiro integrante do trio, está incomodado com a postura de Fernanda. Ele tem se afastado da carioca desde o Sincerão, e chegou a falar que não importa como ela se sente, e sim como ele sente as coisas.



E o pagodeiro não teve muito sossego nessa noite. Quando foi dormir no Quarto Gnomo, ficou incomodado com a pegação na cama ao lado e resolveu levantar. Aí, Giovanna e Bin Laden continuaram aproveitando o momento por um tempinho.

Mesmo com a diversão em foco, o jogo não saiu da cabeça dos confinados. Michel, Pitel e Raquele falaram que não confiam em Bin Laden. Lucas acredita que as meninas do Quarto Fada estão sendo bem vistas, ao contrário do Quarto Gnomo. E Wanessa disse que quem ainda não foi ao paredão, precisa ir, inclusive ela.



A prova do líder de hoje vai começar a desenhar os movimentos para a próxima semana. Quem você quer que ganhe a coroa desta vez?