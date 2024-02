Brothers participaram do quarto Sincerão do BBB 24

Para quem esperava fogo no parquinho, o Sincerão entregou tudo. Além dos emparedados, da líder e do anjo, a dinâmica contou com novos convidados desta vez.



Quem recebeu votos dos emparedados no confessionário também foi chamado ao jardim. Sendo assim, Wanessa, Michel, Raquele e Marcus Vinicius participaram.



Os jogadores precisavam flechar alguém com uma das motivações: ‘joga sujo’, ‘merece meu desprezo’ ou ‘fraco’.



Michel e Wanessa apontaram Davi como joga sujo. Enquanto isso, o baiano estava na sala e riu das justificativas dos adversários. Juninho escolheu Alane com o mesmo adjetivo e os dois tiveram mais uma discussão.



Isabelle apontou Yasmin como fraca, citando o voto que recebeu da modelo por sua proximidade com Davi. Dentro da casa, Yasmin não gostou nada disso e chamou a manauara de sonsa, mas Davi contou isso para a amiga depois do jogo.



Ainda no Sincerão, Alane e Beatriz escolheram Fernanda, e na réplica da carioca, o caldo entornou. Respondendo à Beatriz, que sugeriu que ela se incomodava com seu jeito de ser, Fernanda soltou um dos discursos mais comentados pelos telespectadores na noite.

Depois do jogo, ainda teve mais coisa rolando. Davi procurou Yasmin para resolver o mal-entendido por ter falado 'psiu' com a sister em uma discussão. Ele esclareceu que não era uma maneira de pedir silêncio, e sim um costume para chamar a atenção.



Mas o pedido de desculpas não convenceu a sister, que caiu no choro depois da conversa e disse que o brother é manipulador.



As teorias por causa da dinâmica duraram boa parte da madrugada, e teve até gente tentando ouvir a conversa do quarto dos adversários.



Hoje tem eliminação. Quem você quer que saia do jogo: Alane, Beatriz, Isabelle ou Juninho?