Trio do puxadinho criou uma aliança com os integrantes do Quarto Gnomo

Uma nova liderança promete movimentar o jogo. Fernanda é a líder da semana e já colocou em prática alguns planos.



Além do grupinho de sempre, ela escolheu Michel, Giovanna e Raquele para o VIP, na tentativa de formar novas alianças. Claro que a casa notou que isso faz parte de uma estratégia, inclusive Michel, que até chorou por medo de estar sendo enganado.



Mas no quarto do líder, tudo foi diferente. A madrugada rendeu muitas conversas sobre o jogo e Fernanda explicou o seu lado no desentendimento com Alane. O trio do puxadinho entendeu a sister e até demonstrou também não ser muito fã da paraense.



No fim, uma aliança foi formada. A líder disse que, para ela, hoje eles também fazem parte do Quarto Gnomo, e ficou acordado de não voltarem entre si.



Depois que a resenha no quarto do líder acabou, Fernanda e Pitel comemoraram o resultado da conversa. Parece que o pessoal do Quarto Fada vai ter de ficar esperto com esse novo grupo.

E do lado de fora, a preocupação era o Big Fone. Davi ficou de plantão em frente ao telefone, o que acabou chamando a atenção de outras pessoa s para fazer o mesmo.



Algum tempo depois, Wanessa reclamou da atitude do baiano, e se juntou a Yasmin, Bin Laden e Lucas para ocupar o outro Big Fone. Por fim, apenas Bin Laden se manteve lá.



E, depois de dias incomodada com Davi, Wanessa resolveu esclarecer as coisas. Eles conversaram sobre ele ter pedido que Yasmin se afastasse do grupo, sobre as fofocas na casa, a briga com Bin Laden e até sobre o dia em que a cantora disse ter medo de conversar com ele. Depois de tudo na mesa, os dois se abraçaram.



Você gostou da nova liderança? Comente aqui o que espera na movimentação do jogo.