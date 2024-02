O caos foi instalado no BBB. Em menos de 24 horas, duas brigas deixaram a casa de cabeça para baixo.



A primeira aconteceu no fim da tarde, quando Fernanda reclamou de uma fala que Alane teve no Sincerão. No meio da conversa na academia, as duas trocaram falas de deboche e a discussão perdeu o rumo.



No jardim, a briga continuou e as ofensas repercutiram entre os participantes, já que elas acabaram se alfinetando por características físicas e algumas falas desceram o nível.



A tranquilidade reinou por um tempo e a noite começou bem animada. Glória Groove e Xanddy Harmonia comandaram a festa com muita animação.



Mas o clima de paz não durou por muito tempo. Davi não gostou de ouvir Lucas citando o seu nome durante uma conversa e resolveu tirar satisfação. A partir daí, uma nova treta começou.

Davi chamou Lucas de falso e fofoqueiro, enquanto o professor o acusou de ser mentiroso. Bin Laden percebeu a briga e foi atrás para saber o que estava acontecendo, mas só fez a tensão aumentar.



O MC ficou bem alterado, mas tudo piorou quando Davi chamou Lucas de “calabreso”, um meme de um humorista, que ficou conhecido recentemente.



Depois da briga ser separada, Bin reclamou com outros brothers que a palavra foi usada para zombar do peso de Lucas. Mas no outro quarto, Davi disse que isso não tinha nada a ver e que seria um tratamento sem ofensa.



Só que a maioria do pessoal da casa foi tirar satisfação com Davi. Os participantes se reuniram em volta do motorista de aplicativo no quarto e as proporções aumentaram enquanto tentavam entender o real significado da palavra.



O que era pra ser um meme, virou uma treta daquelas, com alguns telespectadores até questionando se não rolou agressão.



Hoje tem prova do líder e com certeza muita gente vai estar com sangue no olho para indicar um desafeto para o paredão. Para quem você está torcendo?