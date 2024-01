Isabelle e Bin Laden discutiram no gramado após a formação do paredão

Depois de mais um paredão formado, os confinados na casa mais vigiada do Brasil ficaram com as emoções à flor da pele.



Alane, Isabelle, Juninho e Luigi estão no paredão. A dinâmica começou quando Marcus indicou Pitel, Luigi e Juninho pelo Big Fone. O líder Bin Laden indicou Isabelle. A casa votou em Davi. Alane foi puxada no contragolpe dos indicados por Marcus.



Na prova bate-volta, Davi e Pitel se salvaram, formando um paredão quádruplo com os restantes.



Os participantes não foram receptivos com a volta de Davi, e ele comemorou sozinho ao se salvar. Bin Laden e Deniziane lamentaram a exclusão do baiano e chegaram a comentar com alguns colegas que a situação não está legal.



E teve treta. No quarto do líder, Bin Laden viu que Isabelle votou em Lucas e mostrou para o amigo. O MC passou perto da manauara jogando uma indireta, mas ela partiu pro confronto. Enquanto ele afirmava que ela é falsa, ela disse que não é amiga do brother e chamou Bin de sonso e manipulador.



No meio de toda a discussão, Wanessa voltou a criticar Davi. A cantora disse que ele estava tomando seu chá “friamente” mesmo com uma briga acontecendo. Ela e Fernanda chamaram o brother até de sociopata.

Quem já está cansado desse assunto é Rodriguinho. O pagodeiro disse que não aguenta mais a Wanessa puxar todas as situações da casa como culpa do Davi, e que ela não chega nem a conversar com o baiano sobre o que pensa.



Hoje tem sincerão e as cartas vão ser colocadas na mesa. Quem você quer ver mandando a real no jogo?