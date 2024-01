MC Bin Laden é o novo líder do BBB 24. Ele colocou na mira Davi, Isabelle, Wanessa e Rodriguinho.



Mas os dois camarotes foram escolhidos como parte de uma estratégia, já que são amigos do MC. Parece que Bin Laden está evitando se indispor com mais pessoas na casa e quer confundir o pessoal.



A madrugada após a prova do líder foi bastante agitada.



Marcus alertou Davi e Isabelle que geralmente o Big Fone toca na sexta-feira à noite, e pode ser uma chance de se salvarem. E não é que o brother adivinhou parte da dinâmica da semana? Quem atender à ligação hoje, ganha imunidade e o dever de indicar três pessoas ao paredão.



Yasmin e Wanessa comentaram sobre Davi dormir no Quarto Magia. Elas querem uma nova organização e que o baiano saia do quarto. Yasmin até citou que está “dormindo com o inimigo”, mas Marcus chamou a atenção das camarotes, dizendo que todo mundo é participante igual.

Em outro momento, a modelo também contou para os amigos que Davi falou sobre ela estar andando com gente que joga sujo. Claro que isso gerou mais um burburinho no grupo, e agora todos estão se declarando contra o motorista de aplicativo.



E a madrugada terminou um pouco mais leve do que começou, com Beatriz e Davi soltando a voz no gramado.



Hoje tem o temido Big Fone tocando ao vivo. Quem você quer que atenda?