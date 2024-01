Fora das discussões do dia, sisters já planejaram um novo alvo para o paredão

Como dizia Pedro Bial: clima tenso entre os brothers.



O segundo Sincerão da edição deu o que falar e abalou ainda mais algumas relações na casa mais vigiada do Brasil.



No jogo desta semana, duas perguntas foram feitas: “quem merecia estar no paredão” e “quem é inútil”. Claro que nenhuma resposta agradou quem foi citado.



Logo depois da dinâmica, Marcus e Vinícius se desentenderam. Marcus acusou o atleta de debochar dos outros participantes por ainda não ter ido para a xepa. Ele ainda disse que Vinícius criou uma rivalidade entre eles que não existe.



Quem também não passou batido foi Davi. O baiano foi citado por Vinícius como “quem devia estar no paredão”, e foi tirar satisfação. A conversa rendeu, ele chamou o atleta de cobra e os dois se estranharam.

No quarto do líder, Vinícius contou sobre a conversa e Rodriguinho até ameaçou agredir Davi. Mas quando eles se encontraram na cozinha, se cumprimentaram normalmente.



O motorista de aplicativo foi alvo de diversas conversas. Em outro momento, Wanessa falou para ele que tem medo do seu “jeito agressivo”, após o brother pedir desculpas por ter alterado a voz.

Isabelle também conversou com o amigo e deu conselhos para que ele se acalme nos momentos em que está sendo atacado.



E, no jardim, outros planos foram traçados. Giovanna disse para Leidy, Raquele e Isabelle que o próximo a ir ao paredão deve ser Rodriguinho. O cantor deu o que falar após dizer durante a dinâmica que aquele não é o sonho dele, e que só está no programa porque foi convidado.



Hoje tem mais uma eliminação na casa. Quem você quer que saia: Alane, Luigi, Marcus, Pitel ou Vinícius?