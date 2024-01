Em uma semana, o BBB 24 já teve mais emoção do que muitas edições anteriores.



Ontem foi dia de consagrar um novo líder, e o coroado da vez foi Matteus. Ele colocou na mira para o paredão: Nizam, Juninho, Raquele e Pitel.



Nizam questionou Matteus se está entre os principais da sua escolha, já tentando se livrar da berlinda. Ele falou sobre os problemas que teve na casa, afirmando que foi oprimido e que “todo mundo se colocou no lugar da mulher, e ninguém se pôs no lugar dele”.



Mas a prova não foi o maior foco da galera durante o dia. O que preocupou os brothers de verdade foi Vanessa Lopes.



A influencer tem chorado bastante, passou o dia criando teorias de conspiração e parece não conseguir acreditar em ninguém. Até já chegou a pensar que os outros participantes são atores contratados para ela se desestabilizar.



As crises tem preocupado muita gente na casa, e provocado dúvidas entre telespectadores. E no fim da tarde, Vanessa foi chamada ao confessionário, mas a conversa não foi revelada.



Durante a madrugada, ela aproveitou para se desculpar com várias pessoas na casa. Nizam, Davi, Luigi e Bin Laden foram abordados, e o MC revelou que ficou triste por Vanessa ter debochado das músicas dele.

Nas redes, uma TAG em defesa de Bin Laden buggou a cabeça dos gringos e isso ainda vai render.



Saindo dessa bolha, Bin Laden também teve uma discussão com Yasmin e Wanessa Camargo. Ele chegou falando sobre o afastamento da cantora, mas a conversa se virou contra ele. Yasmin se irritou, as duas acusaram ele de ter se afastado, e no fim, Wanessa até disse que o MC precisa ir ao paredão para que elas tenham uma resposta.



Mas nem tudo foi confusão, também teve paquera. Vinicius revelou sua vontade de beijar Isabelle, bem na frente da sister. Só que ela se fez de boba e seguiu brincando com o atleta como se nada tivesse acontecido.



O clima na casa segue meio pesado, mas o que a gente quer ver mesmo é o desenrolar das histórias.



Hoje tem prova do anjo. Você está na torcida para alguém?