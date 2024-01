A segunda-feira no BBB não tem mais jogo da discórdia. Agora, a dinâmica que promete fogo no parquinho se chama Sincerão.



Com um nome diferente, mas alguns desafios já conhecidos, o objetivo é selecionar o líder da semana e os emparedados para mandarem a real sobre suas visões de jogo e, claro, falar dos outros participantes.



É aí que o clima esquenta. Quem for citado e não estiver entre os quatro selecionados, só pode tirar satisfação depois da dinâmica.



O líder Lucas Henrique e os emparedados Beatriz, Davi e Pizane tiveram de apontar quem é o “biscoiteiro” da casa, quem é a “planta”, quem está no seu “pódio da final”, e quem “não ganha o BBB 24”.



Logo no início, Lucas colocou Beatriz como biscoiteira. Ele tentou contornar, ser leve com as palavras, mas isso não colou com a sister. A vendedora, que não é nada contida, se revoltou e respondeu o brother de um jeitinho que a casa inteira caiu na risada.



Outro momento que saiu faísca foi quando Pizane indicou Davi como quem não vence. Ele criticou a maneira de o baiano se posicionar, por ele ter sido mais explosivo com Nizam. Mas Davi tentou explicar a situação dizendo que seu lado da história não está sendo ouvido.



No fim do jogo, os dois foram conversar. Um defendeu o amigo, o outro se defendeu, e bola pra frente.



Quem também não deixa de defender o amigo é Isabelle. A manauara não abaixou a cabeça para ninguém que falou mal de Davi perto dela. E ainda cutucou os brothers dizendo que só gostam do baiano quando ele os serve.



A decisão final está com o público: quem fica no BBB 24? Beatriz, Davi ou Pizane?