Nizam ficou muito abalado com a saída do amigo

A terceira eliminação do BBB 24 teve um resultado inesperado por boa parte da casa.

Depois de ouvir um discurso sobre o risco de não se posicionar quando necessário, Pizane saiu do jogo.

A comoção tomou conta da galera e muitas dúvidas surgiram. Afinal, vários participantes estavam certos da saída de Davi, depois de seu desentendimento com Nizam.

Mas, aqui fora, Nizam tem sido um dos vilões para o público. O paulista já falou mal de algumas pessoas e depois distorceu a situação. Teve atitudes duvidosas com Alane e fez comentários sobre o corpo de algumas mulheres.

E no BBB, quando a pessoa se junta ao grupo errado, não é perdoado. Pizane deu a entender que não estava gostando das situações, mas não chegou a se posicionar com o colega.

Com a saída do baiano, Nizam sentiu o impacto. Ele chorou muito e disse que qualquer um do grupo dele vai sair se for ao paredão.



Bin Laden já tinha cantado a pedra e recebeu uma resposta com esse resultado. Agora, o MC está certo que não deve confiar em Nizam, e tentou alertar Vanessa Lopes. Mas a tiktoker não está acreditando muito nesse assunto.



Yasmin e Wanessa questionaram Rodriguinho sobre as conversas polêmicas no quarto do líder. O cantor também participou das polêmicas, mas desconversou.



Agora, todos da casa estão com a pulga atrás da orelha e as teorias rolaram soltas durante a madrugada.



Será que vem um novo enredo por aí?