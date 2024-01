Vinícius foi eliminado do BBB 24. O paratleta teve apenas 8,92% dos votos para ficar, e deixou Luigi, Marcus, Pitel e Alane na casa.



Agora, todo mundo próximo do brother está sentindo a pressão e temendo ser o próximo da lista.

Rodriguinho, que diz o tempo inteiro que quer sair da casa, se demonstrou chateado por pensar que pode ser o próximo eliminado pelo público. Mesmo assim, falou mais uma vez que quer ir embora.



A eliminação também mexeu com Bin Laden. O MC acha que está no alvo do público pelas discussões com Vanessa Lopes, e até pensa que Vinícius saiu por ter zombado da influencer em um momento.



Como todo mundo do mesmo grupo está saindo ao ir para o paredão, Pitel e Fernanda começaram a pensar o que tornava os outros participantes interessantes de assistir. Para Pitel, se sair todo mundo que é considerado antagonista, o reality vai virar uma ciranda. E vamos combinar, a gente já viu essa história se repetir em várias outras edições.



A galera do Quarto Fada também já está se sentindo forte. Deniziane e Leidy acham que Davi está tentando se aproximar do grupo por interesse, e estão se demonstrando bem confiantes no game.

Será que com o jogo menos acelerado os participantes vão ter mais tempo para se desenvolver?



Qual movimentação você quer ver na casa?