Nada melhor do que uma festa para acalmar a tensão e realinhar as estratégias de jogo.



Na festa de ontem, os confinados aproveitaram muito ao som de Jota Quest. E parece que a banda deu uma incentivada no clima de romance, porque rolaram várias investidas.



Pintou um clima entre Juninho e Leidy, com direito a dança, abraços e até morango na boca. Apesar de retribuir as investidas do motoboy, a carioca falou mais uma vez que não quer se envolver, até porque eles têm pensamentos diferentes no jogo.



Davi alertou Juninho para não ficar tão em cima de Leidy, para não pegar mal para ele, já que a sister deixa claro que não quer.

Outro casal que não se desgruda é Matteus e Deniziane. Desde o início do reality, eles seguem firmes no flerte, mas também firmes na ideia de não formar casal. E aí fica nessa. Uma provocação aqui, outros abraços ali, mas até hoje não passou disso.



Agora, uma novidade nas festas do BBB 24: Rodriguinho dançou durante todo o show. O pagodeiro se entregou nas músicas, cantou e até participou de uma rodinha com os outros brothers. Por essa ninguém esperava.



E não podem faltar os papos sobre jogo.



Bin Laden diz que não quer escolher lados na guerra que está na casa, e precisa se afastar para entender melhor o que está acontecendo. Alane afirmou que Fernanda e Rodriguinho são seus alvos. E Michel disse para Wanessa e Yasmin que elas estão em uma zona confortável



Hoje tem prova do líder e o jogo volta a pegar firme com a galera. O que você espera que seja?