Lucas Luigi deixou o BBB 24 com apenas 7,29% dos votos para ficar.



Com a saída do amigo, Bin Laden começou a recalcular sua estratégia. O MC admitiu estar com medo de ser o próximo e disse que Luigi pode ter sido eliminado por sua culpa. Mas Rodriguinho e Lucas acreditam que o brother saiu do jogo por não se mostrar.



E a maldição do Quarto Gnomo virou assunto na casa. Com mais um integrante eliminado, o cômodo está ficando mais vazio, mas, mesmo assim, ninguém quer se mudar para lá.



Aí começaram as estratégias para tentar se salvar do próximo paredão. Fernanda e Pitel dizem que é preciso formar uma berlinda só com pessoas do Quarto Fada, mas Juninho quer insistir em Davi. As sisters reclamaram que nunca são ouvidas e Rodriguinho deu apoio ao plano, dizendo que não podem ter medo do outro quarto.



E já tem gente sendo notada por não aparecer no jogo. Pitel e Yasmin citaram, em conversas diferentes, a falta de participação de Giovanna. Para elas, a mineira não tem se posicionado e o pessoal da casa não vota nela por causa do pé que está quebrado.



Já Lucas, disse para Yasmin e Wanessa que não quer mais jogar com o pessoal do Gnomo, e colocou as camarotes no seu top 5. Leidy também está saindo de grupos e quer jogar sozinha daqui pra frente.

Falando em Leidy, quem aproveitou muito a volta do paredão foi Juninho. A carioca o recebeu de braços abertos e com uma massagem que fez o pessoal vibrar por esse casal que nem aconteceu.



Agora é ver o novo rumo do jogo com as estratégias que estão sendo traçadas.



Você gostou do resultado do paredão?