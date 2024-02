Alane e Leidy discutiram com Juninho logo após a formação do paredão

Tem mais tretas surgindo no BBB 24. Após a formação de mais um paredão, sendo o primeiro com voto para eliminar, os participantes se exaltaram e surgiram algumas DRs pela casa.



Tudo começou com o Big Fone, que tocou no início da noite. Quem atendeu foi Davi, que recebeu a imunidade e precisou escolher nove pessoas para usar uma pulseira vermelha.



Na hora da votação, Tadeu explicou que a pulseira criava uma divisão em grupos na casa. Na primeira etapa, o voto foi aberto e os brothers votavam em pessoas do outro grupo. Em uma segunda votação, feita no confessionário, o alvo foi o mesmo grupo.



E foi assim que se formou mais um paredão quádruplo: com Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho.



Alane mal esperou o fim do programa ao vivo para confrontar Juninho. Na hora de defender sua permanência no jogo, o motoboy disse que “inventar situações não é jogar limpo”, e ela se sentiu atacada.



A paraense se defendeu e reclamou da maneira que Juninho flertou com ela na festa. Leidy também se juntou à treta depois de ser citada por já ter dado um selinho no brother, e aí a gritaria rolou solta.



Mas outro problema surgiu quando Isabelle percebeu que foi para o paredão por um vacilo de aliados. Michel disse ter esquecido que Wanessa estava no mesmo grupo e poderia ser votada, então, votou em Isabelle. Davi, que antes disse que votaria em Wanessa, votou em Michel, já que em outro momento Isabelle disse que não votaria na cantora.



Com isso, Isabelle e Davi tiveram um confronto, e vários outros participantes se posicionaram contra o baiano, dizendo que ele não se esforçou para salvar sua maior aliada.



Bin Laden e Juninho também tiveram uma discussão quando o MC chamou a atenção do colega por ter flertado com Alane depois de ter investido em Leidy. Ele se defendeu dizendo que é solteiro e as duas também.



O clima na casa pesou e o Sincerão de hoje vai ser uma oportunidade para mais gente se expressar na casa. Será que vem mais barraco por aí?