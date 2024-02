Mais um paredão mexeu com a interpretação de jogo dos participantes no BBB 24.

Na primeira berlinda com votação para eliminar desta edição, Juninho deixou o programa com 60,35% dos votos.



E o discurso do Tadeu trouxe dúvidas para algumas pessoas. Depois de Alane acusar Juninho de assédio por ter flertado com ela, o apresentador deixou claro que ninguém ultrapassou as regras e que o resultado do paredão foi como qualquer outro, e não se relacionava a uma situação isolada.



Logo depois da eliminação, Alane refletiu sobre o discurso e questionou se exagerou no que aconteceu. Deniziane não acreditou nessa teoria, mas a maior parte dos confinados entendeu o recado. Inclusive Leidy, que também teve um embate com o motoboy.



Já pensando nos próximos passos do jogo, o pessoal do Quarto Gnomo chamou Giovanna para dormir com eles. Só que a sister não aceitou, porque quer seguir infiltrada no Quarto Fada.



Fernanda comentou que seu próximo alvo de paredão é Deniziane, e ainda pensou na possibilidade de a casa votar em Matteus para formar um paredão entre o casal.



O pessoal também está de olho em Lucas, que tem se movimentado bem na casa sem se expor muito ou ter um grupo fixo.

E teve mais uma DR entre Wanessa e Davi. Eles conversaram de novo sobre o brother ter feito “psiu” para Yasmin. Elas insistem que isso foi um meio de mandar a modelo “calar a boca”, mas o baiano pediu desculpas novamente e explicou que isso não tem relação.



Agora é ver quais os desdobramentos que a eliminação de Juninho vai causar. Mas a noite de hoje é para os participantes curtirem, porque é dia de festa.



Você gostou do resultado do paredão?