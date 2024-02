O oitavo eliminado do BBB 24 foi Marcus Vinícius. Com 84,86% dos votos para sair, ele deixou Davi e Isabelle na casa.



O resultado mexeu com os participantes e deu espaço para revoltas, novos planos e dúvidas sobre a visão do público.



Leidy, que se chateou muito com a saída do amigo, jogou na roda que Davi deve ser o preferido do público. A carioca até criou uma teoria baseada na quantidade de vezes que o baiano troca de microfone.



Ela espalhou essa ideia para alguns brothers, deixando no ar um questionamento sobre a produção. Mas a verdade é que as baterias são trocadas de acordo com o uso, e Boninho já esclareceu que quem fala mais, claramente precisa fazer a troca mais vezes.



Wanessa também tentou analisar a posição de Davi no jogo. Para ela, o baiano continua na casa porque não foi mandado ao paredão no momento certo.



Alane e Beatriz já sugeriram que os jogadores “plantas” sejam alvo dos próximos votos para movimentar o jogo. Mas quem são esses?

Para Bin Laden, Michel é o jardineiro. Giovanna, que já havia chamado Yasmin de planta, voltou a criticar a falta de atitude da sister. Já Lucas, acredita que Giovanna é quem não entrega nada no reality.



Os brothers também tentaram entender quem tem o título de vilão da edição. Nesse caso, vilã, porque Rodriguinho está certo que Fernanda é a antagonista da vez. E Wanessa já se tirou da reta, dizendo que acredita estar fora da disputa por esse título.



Para você, quem é o vilão ou vilã desta edição?