O paredão desta semana está formado.



A líder Raquele indicou Deniziane. Lucas foi indicado pelo anjo Michel, que também tinha direito a colocar alguém na berlinda. Enquanto Fernanda e Matteus foram os mais votados pela casa. Na prova bate-volta, Lucas se livrou do paredão.



Depois do resultado, o Quarto Gnomo e o Puxadinho descobriram que Bin Laden votou em Fernanda, e não gostaram nada disso.



Os amigos também questionaram o motivo de ele ter perguntado a Rodriguinho o alvo do grupo, já que votaria em alguém de lá. Com isso, Giovanna cogitou cortar a relação com o MC.



Davi também teve uma conversa com Bin Laden, dizendo que não está confortável com a aproximação repentina dele. Mas o MC afirmou que não está tentando jogar com o baiano, só quer manter um bom convívio.

Depois de mais de um mês de reality, uma treta do início do programa foi revelada. Lucas contou para Yasmin e Wanessa que Nizam e Rodriguinho falaram dos corpos das mulheres da casa.



A modelo ficou revoltada com a revelação, só que, até o momento, a conversa não passou disso.



Hoje tem Sincerão. Quem você acha que precisa mandar a real na casa?