Raquele está confiante no jogo e colocou brothers do Quarto Gnomo no VIP

Tem liderança inédita no BBB 24. Raquele é a líder da semana e já está pensando nos próximos passos. Ela planeja colocar na mira Alane, Deniziane, Matteus e Wanessa.



Além dos seus amigos do Puxadinho, a capixaba colocou no VIP Fernanda, Pitel e Rodriguinho, fechando de vez a aliança com o Quarto Gnomo. Agora, o novo grupão está bem mais confiante e boa parte deles acredita que Raquele está com moral no jogo.



O pessoal que ficou na xepa já está com medo do próximo paredão. Deniziane e Alane acreditam que podem ir para a berlinda. Wanessa também se preocupou com o novo reinado e disse para Lucas e Yasmin que eles precisam ficar atentos ao Big Fone.



Esse trio está de olho em Bin Laden, tanto que Lucas chamou a atenção de Yasmin por ter contado ao MC que agora eles são um grupo. O professor disse que Bin ainda acreditava que ele jogava sozinho, apesar de estar sempre com as camarotes.



Yasmin ficou chateada e disse que não quer mais conversar com Bin Laden, reclamando que ele joga verde, o que Lucas concordou.

E, pelo jeito, o casal Deniziane e Matteus realmente acabou. Depois de uma conversa final, eles decidiram seguir sem envolvimento amoroso, apenas mantendo a amizade.



Agora, apesar de serem parte do mesmo grupo, cada um faz seu jogo e até uma nova divisão de camas já aconteceu para que eles não durmam mais juntos.



O que será que este fim de semana reserva para o jogo?