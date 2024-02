Um resultado que ninguém da casa imaginava: Deniziane foi eliminada do BBB 24.



Todos os participantes da casa pensavam que, desta vez, Fernanda sairia. Até a carioca e seus aliados estavam se preparando para isso. Mas o público mostrou que tem o poder nas mãos e uma batalha de torcidas fez o resultado sair do óbvio.

As reações foram das mais diversas. Choque, crise de choro, surpresa e até sugestão de que era um paredão falso.



Alane ficou preocupada com a possibilidade de ela e as amigas estarem queimadas com o público, e junto com Beatriz e Leidy, pensou em várias teorias para justificar a eliminação. Término com o Matteus, rejeição do Quarto Fada e embate com Raquele foram as opções mais sugeridas.



Matteus ficou inconsolável após a saída de Deniziane. O brother se culpou, com medo de que a relação dos dois tenha atrapalhado o jogo da mineira, e foi acolhido por Davi e Lucas.



Os Gnomos, que já estavam com a certeza de mais uma integrante eliminada, tiveram as esperanças renovadas e estão ativos no reality. Mas Fernanda não ficou feliz com a teoria de que o paredão é falso. Para ela, os outros participantes invalidam ela e o grupo a todo custo.

E será que vem aí mais uma treta por causa de comida?



Yasmin e Wanessa tiveram um atrito após a modelo descobrir que a amiga trocou alguns ovos por frutas com Davi. Ela afirmou que também faria isso com a cantora, e que primeiro deveriam pensar nos aliados.



No meio dessa conversa, Bin Laden e Lucas sugeriram pegar dois ovos que são de Davi, mesmo que os deles ainda não tenham acabado. Rodriguinho também entrou na onda e disse que o baiano devia voltar a ser alvo de votos.



Bin e Lucas até combinaram uma possível brincadeira de trocar a comida de todo mundo. Será que isso vai pra frente?