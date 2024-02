Mais uma votação movimentada no BBB 24. Fernanda, Lucas e Rodriguinho estão na berlinda.

Rodriguinho foi indicado pela líder, Beatriz. Lucas foi por Isabelle, que ganhou esse direito por também ter vencido a prova do líder. Fernanda foi indicação de Leidy, que arrematou o poder curinga.

Bin Laden também foi jogado na fogueira por ter sido o mais votado da casa, só que escapou no bate-volta. O MC não levou os nove votos na esportiva e prometeu revirar a casa na próxima semana, se ganhar o líder. Ele afirmou que qualquer pessoa que votou nele será alvo a partir de agora.

Alane se questionou se fez o certo ao votar em Bin e levou uma resposta atravessada do brother quando o parabenizou por ter vencido a prova bate-volta.

Já Rodriguinho segue com o discurso de querer ser eliminado. Ele afirmou até que vai ficar com raiva se o público o deixar no reality. Mas tem gente que não bota muita fé nesse discurso. Fernanda e Michel conversaram no Quarto Gnomo sobre a atitude e ambos acreditam que isso é jogo dele.

Beatriz, Alane, Davi e Matteus conversaram bastante no jardim da casa sobre a formação da berlinda. Eles comemoraram que todo mundo do grupo se salvou e que a estratégia foi uma jogada de mestre.

Esse mesmo grupinho movimentou a madrugada de quem estava dormindo. Aproveitando a Central do Líder, Bia soltou o alarme para acordar a casa às 4h50 de hoje.



Depois de algumas discussões no fim de semana, Davi e Isabelle selaram totalmente a paz. Enquanto estavam deitados no quarto, os dois conversaram, brincaram e teve até troca de carinhos.

Outra oportunidade para agitar a casa é nesta noite. Mais um Sincerão vem aí para os participantes colocarem para fora suas opiniões.

Você gostou do novo paredão?