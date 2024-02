Ontem foi dia de dar adeus a mais um participante do BBB 24. E, desta vez, quem saiu foi Rodriguinho, com 78,23% dos votos para eliminar.



Durante a despedida, o cantor agradeceu a todos os participantes e pediu que eles jogassem com respeito. Ele até disse para Davi, o seu maior adversário na casa, que o via como filho quando eles brigavam.



Pitel ficou muito abalada com a saída do amigo e foi consolada por vários colegas. Enquanto isso, os confinados pensavam sobre o discurso de eliminação, os próximos passos no jogo e os motivos que podem ter tirado Rodriguinho do reality.



Em uma conversa com Lucas, Leidy disse que não gostou do que Fernanda disse no programa ao vivo e sentiu que foi uma farpa jogada para ela. A trancista acredita que Fernanda está se fazendo de perseguida para o público.

Mas no Quarto Gnomo, a confeiteira está pensando mesmo é em estratégia. Ela já disse que precisam testar mais uma vez alguns confinados no paredão e pensar em quem ainda não foi também.



Wanessa também falou sobre alvos. Para ela, o jeito que Davi agiu na briga com Lucas faz ele ser colocado na mira de novo, assim como Bin Laden também. A cantora disse que não gosta do lado agressivo dos dois.



E, junto com Pitel e Fernanda, Bin Laden contou que Rodriguinho entregava o jogo delas para ele e para o Lucas. A carioca não gostou da atitude e disse que o pagodeiro não devia ter repassado informações.



Michel entrou na conversa e afirmou que já tinha cantado essa pedra e desconfiava que o cantor contava tudo para a dupla. Depois, o professor foi dividir com Raquele a descoberta que confirmava as suas suspeitas. Os dois querem propor uma aliança para Fernanda e Pitel, só que não vão aceitar Bin Laden nesse grupo, já que não confiam no MC.



E aí, você gostou do resultado do paredão?