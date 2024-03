Davi precisou recolher as roupas na piscina depois de Leidy ter jogado sua mala na água

O bom convívio foi por água abaixo no BBB 24. E, nesta madrugada, o clima ficou ainda pior depois de uma discussão calorosa.

Antes de tudo, vamos recapitular o paredão desta semana. Yasmin está na berlinda por indicação da líder, Beatriz. Isabelle foi emparedada pelo contragolpe de Pitel, que ganhou o poder curinga. E Lucas foi por consequência da prova do líder, já que saiu primeiro.

Ontem foi dia de Sincerão com os protagonistas da semana, e a dinâmica rendeu uma madrugada caótica.

Os confinados precisavam montar o seu conto de fadas, indicando quem da casa ocuparia o lugar de cada personagem. Ainda durante o programa ao vivo, Leidy e Davi tiveram um atrito depois de o brother questionar as falas de Yasmin e a trancista defender a amiga.

Quando o jogo terminou, as coisas pioraram. Leidy alfinetou Davi em uma conversa com seus aliados, chamando o baiano de otário, mas ele logo respondeu e os ânimos se exaltaram. Enquanto a carioca o acusou de ter manipulado suas amigas para se afastarem dela, Davi a chamou de advogada da casa.

A treta seguiu até o quarto, e, depois que todos foram para o gramado, Leidy seguiu com um plano que já havia falado antes: pegou a mala do brother e jogou todas as roupas dele na piscina.

Davi assistiu à cena e, depois de recolher seus pertences, tentou ir ao confessionário reclamar da trancista, mas o cômodo estava fechado e ela avisou que isso não era contra as regras do reality.

A partir daí, o motorista de aplicativo começou a pensar em algumas maneiras de vingança.

Nesta manhã, ele encheu um balde de água para jogar em Leidy enquanto ela dormia, mas foi impedido ao receber uma punição por ter tirado água da piscina.

Mas essa não foi a única briga da madrugada.Yasmin e Alane também se desentenderam e trocaram diversas ofensas, desde o gramado até a cozinha. Teve xingamento de planta, mimada e até musiquinhas para provocar a adversária. Bem num clima de jardim de infância.

Depois de toda essa movimentação, Yasmin desabafou com seus aliados e começou a chorar enquanto era consolada.

Quem você quer que saia no paredão de hoje: Isabelle, Lucas ou Yasmin?