Ontem foi dia de reunião de condomínio no BBB 24. No Sincerão, os participantes tiveram de dizer quem eles querem fora do reality e quem está no pódio deles.



A repercussão durante a madrugada foi longa, principalmente depois de algumas revelações que abalaram a percepção de jogo.



Davi não foi escolhido para o pódio de nenhum dos seus aliados, e isso repercutiu bastante dentro da casa. O baiano também pareceu ficar um pouco incomodado, só que não chegou a falar nada sobre o assunto.



A torta de climão foi servida mesmo quando Raquele afirmou que Alane e Beatriz "desciam a lenha" em Isabelle antes de se aproximarem da sister. A manauara ficou bem desconfortável, e, assim que a dinâmica terminou, falou diretamente para as colegas que estava confusa com a situação.



Beatriz e Alane se defenderam das acusações, mas a sister manteve o afastamento e o silêncio. Elas também conversaram no quarto e Beatriz reafirmou que a aproximação com Isabelle aconteceu de forma natural e nunca falou mal dela. Porém, Alane colocou a responsabilidade de algumas falas em Deniziane.



Davi insistiu com Isabelle para conversarem sobre o que aconteceu, mas ela pediu para ficar sozinha, e não falou mais sobre a dinâmica durante a madrugada. Mas do outro lado da casa, o nome da amazonense não saiu da boca dos participantes.

Raquele afirmou que contou sobre as meninas do Quarto Fada para mostrar à Isabelle que ela não é prioridade de quem está próxima. Leidy e Buda também comentaram sobre o assunto e chegaram à conclusão de que a manauara provavelmente não vai fazer nada a respeito.

Em outro assunto, Pitel, Fernanda e Bin Laden já imaginam o próximo paredão. Os amigos têm planos de colocar Davi e Matteus na reta, e Bin acredita que ele e Lucas podem conseguir eliminar Davi em um paredão.



Hoje é dia de eliminação. Quem você quer que saia: Alane, Beatriz ou Raquele?