Pela segunda vez consecutiva, Giovanna conquistou a liderança no BBB 24. Com isso, a mineira é a primeira confirmada no Top 10 do reality.



E a prova do líder gerou uma grande fofoca na casa. Tudo começou quando Lucas disse para Fernanda que Isabelle e Alane fizeram uma cara feia em um momento que ela estava rindo. O professor afirmou que as sisters não gostaram da risada e acharam que seria algo relacionado a elas, porque tinham sido eliminadas da disputa na mesma hora.



Fernanda explicou que isso não tinha nada a ver e que começou a rir porque quase caiu. Então, ela resolveu esclarecer o mal-entendido para as meninas, mas a dupla revelou que nem percebeu a risada dela.



Depois de tanto disse me disse, as três foram tirar satisfações com Lucas. Isabelle passou um sermão no brother sobre fofoca, e os integrantes do Quarto Fada chegaram à conclusão que Lucas estava tentando criar intrigas.



No quarto da líder, os VIPs acompanharam parte da conversa e disseram que os adversários estão criando um pretexto para votar no professor.



Matteus e Davi também resolveram chamar Lucas para uma conversa e esclareceram que nenhum deles estava prestando atenção nos adversários na prova. Davi aproveitou para apontar que o professor tem atitudes invasivas e presta muita atenção em conversas do grupo, mesmo em momentos que não estão falando nada sobre jogo.



Mas o brother se defendeu afirmando que sua intenção era apenas chamar a atenção de Fernanda e alertar. Ele também falou que não monitora os outros e justificou o comportamento dizendo que tem déficit de atenção.

Após a confusão, Alane, Matteus e Beatriz refletiram sobre os rumos que o BBB 24 tem tomado. Os brothers relembraram quando Fernanda trouxe o Puxadinho para o seu VIP e como isso mudou o jogo.



E tem gente prometendo colocar a líder no monstro. Beatriz foi vetada da prova por Giovanna, e já deixou claro que, se ganhar o anjo, vai tirar a mineira do VIP.



Como será que tudo isso vai refletir no próximo paredão?