Com 82% dos votos, Giovanna Pitel deixou o BBB 24

Em mais um dia de modo turbo, os participantes da casa mais vigiada do Brasil precisaram lidar com a saída de uma colega, uma nova prova do líder e formação de paredão.



Com 82% dos votos, Giovanna Pitel deixou o BBB 24. Após a saída da alagoana, Bin Laden, Lucas e Giovanna não conseguiram esconder o desânimo. Mas logo depois, um bom resultado na prova do líder deu um gás a mais para o trio.



Lucas conquistou a liderança e garantiu mais uns dias no jogo. Seguindo para a formação do paredão, o líder indicou Davi direto para a berlinda. Para completar, os votos da casa colocaram Bin Laden na reta. Assim se formou o primeiro paredão duplo da edição.



Com a possibilidade de Bin ser o próximo eliminado, Lucas propôs uma estratégia a Giovanna. Se um deles ganhar a próxima prova do líder, eles vão indicar o outro para que os integrantes do Quarto Fada votem entre si.

E todo mundo está preocupado com a reta final do reality. Alane acredita que o paredão pode ser um grande embate, principalmente porque Davi e Bin são rivais declarados.



Apesar disso, o baiano está esperançoso e imagina que o Top 5 será formado apenas pelos seus aliados. Davi ainda lembrou que o jogo não acabou e falou sobre estar chegando a hora em que eles terão que se votar, além de se enfrentarem nos próximos paredões.



Hoje é dia de festa e os confinados vão ter uma oportunidade de extravasar toda a tensão. Já que amanhã o modo turbo está de volta.



Quem você quer que saia neste duelo: Davi ou Bin Laden?