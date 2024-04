Paulo Ricardo brindou com os confinados em comemoração do Top 8

Com o BBB 24 chegando ao fim, os oito participantes restantes na casa, curtiram uma festa com show de Paulo Ricardo e participação de artistas internacionais. Teve até Davi e Bin Laden dançando e cantando juntos.



E claro que não faltou muita emoção entre os confinados. Ainda no início da festa, eles foram homenageados com a exibição de VTs de cada um, mostrando a apresentação que fizeram para o reality show. Aí a maioria não segurou o choro.



Além de Paulo Ricardo abrindo a festa cara a cara com os brothers, outros artistas estiveram presentes com apresentações no telão. A cantora Cindy Lauper e a banda Magic! parabenizaram os confinados e já deixaram um convite para os shows que vão fazer no Brasil.



Manu Bahtidão, Di Ferrero, Titãs e Vanessa da Mata foram os artistas brasileiros que fizeram a alegria dos brothers com mais músicas.



Nas primeiras horas da festa, Davi procurou Isabelle para esclarecer um conflito que tiveram durante a tarde. Ele disse que a manauara não deve se sentir pressionada por ele, e que ela é livre para fazer o que quiser.



Mais cedo, Isabelle chorou em uma conversa com o baiano a respeito dos pódios de cada um. A sister explicou na festa que ficou receosa, porque não quer que Davi se sinta culpado pelos sentimentos dela em relação a outros participantes.

Bin Laden e Giovanna lamentaram que agora só restou um quarto disponível na casa. O MC ainda brincou que não tem mais como falar mal de ninguém e acredita que hoje vai ser eliminado do jogo.



E você, quem quer ver fora do reality? Davi ou Bin Laden?