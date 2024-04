A grande final do BBB 24 está cada vez mais próxima. Após a formação de um dos últimos paredões, Alane, Davi e Giovanna se enfrentam na berlinda.



A votação começou com o líder Lucas indicando Giovanna, com a intenção de que os Fadas votassem entre si no confessionário. Mas, dessa vez, a dinâmica consistia em votar para salvar um participante do paredão e não indicá-lo. Assim, Alane e Davi foram os menos votados para serem salvos.



Matteus se sentiu mal por ter que escolher entre as duas amigas mais próximas para resgatar, e desabafou que é difícil ver Alane chateada por algo que ele precisou fazer. Apesar disso, a paraense entendeu a escolha do amigo.



O gaúcho também lamentou não ser prioridade de ninguém na casa, afirmando que, se não estivesse imune, estaria emparedado.

E Lucas se igualou ao recorde de mais lideranças no reality, com cinco vitórias em provas do líder. Ele comemorou a marca e mais tarde ainda fez uma promessa ousada caso Giovanna não seja eliminada: pular na piscina sem roupa. Mesmo com a brincadeira, a sister não acredita que vai conseguir permanecer na casa.



Mas Davi não se deixou abalar por estar enfrentando seu sétimo paredão. Em conversa com Isabelle, o baiano avisou que está confiante no que fez e como jogou. Ele afirmou que vai enfrentar sem medo os desafios que virão pela frente.



Quem você acha que vai sair da casa amanhã: Alane, Davi ou Giovanna?