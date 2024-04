Virgínia Fonseca ficou estatelada no chão do estúdio do SBT

A influenciadora e apresentadora Vírginia Fonseca participou do quadro Passa ou Repassa do Domingo Legal, no último domingo (14) e acabou dando um susto em todo mundo. Na hora de receber uma tortada de seu marido, Zé Felipe, ela escorregou ao vivo no programa, causando um susto em Celso Portiolli. Após o incidente, a nova apresentadora do SBT, que está grávida de quatro meses, explicou que estava tudo bem.



“No momento em que caí, só pensei: ‘o Zé vai me xingar muito’. Está tudo bem, eu cai com a mão’, respondeu Virginia à pergunta de Celso Portiolli, que mostrou preocupação com a nova colega de emissora.

Leia: Relembre 10 beijos marcantes na história da TV brasileira

Zé Felipe com a mão na barriga de Virgínia, grávida de 4 meses Reprodução/Redes sociais



“Que susto Vírginia, que susto. Meu coração tá tum..tum…tum… Que loucura”, disse Portiolli.

Após o fim do programa, em seu Instagram, Vírginia reafirmou que tudo não passou de um susto: “Não bati nem com o quadril e a barriga. Só caí mesmo”. A apresentadora ainda postou a imagem do exame que fez depois do programa.

Celso Portiolli e Virgínia Fonseca Reprodução/Instagram



Virgínia está no quarto mês de gravidez do José Leonardo. Virgínia e Zé Felipe já são pais da Maria Alice e da Maria Flor.