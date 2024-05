General Olímpio Mourão Filho liderou as tropas de Juiz de Fora em direção ao Rio, para depor João Goulart

A proposta de alteração do nome da Avenida General Olímpio Mourão Filho, localizada no bairro Itapoã, região da Pampulha, para Vereador Antônio Pinheiro, foi rejeitada por três votos a um na Comissão de Legislação e Justiça (CLJ) da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH).

A medida, de autoria do vereador Pedro Patrus (PT), tinha como base uma legislação municipal que proíbe homenagens a figuras e datas ligadas à ditadura militar em espaços públicos da cidade, sancionada pelo prefeito Fuad Noman (PSD) no ano passado.



O general Olímpio Mourão Filho liderou as tropas da 4ª Região Militar em 31 de março de 1964, de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro, para o golpe que depôs o então presidente João Goulart. Além disso, ele foi um dos líderes do regime militar, ocupando diversos cargos de destaque durante a ditadura, incluindo o de ministro do Exército.

Na votação da CLJ, os vereadores Jorge Santos (Republicanos) e Fernanda Pereira Altoé (Novo) apoiaram o parecer de Irlan Melo (Republicanos), que recomendava a rejeição do projeto. Por outro lado, Sérgio Fernando (MDB) votou a favor da proposta de alteração.