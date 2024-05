Deputado do PT posa para foto com porta-voz do Hamas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal João Daniel (PT-SE) encontrou e tirou uma foto com um porta-voz do Hamas na última sexta-feira (10) durante um evento pró-Palestina em Joanesburgo, na África do Sul. O parlamentar postou a imagem em suas redes sociais, junto de outras publicações sobre o evento.





O parlamentar viajou ao país africano para participar da Conferência Global Antiapartheid pela Palestina. O evento é organizado pelo Comitê Antiapartheid Sul-Africano, uma organização criada pelo político Frank Chikane, líder religioso que lutou contra o regime de segregação.





Em comunicado, o grupo diz que o evento tem como objetivo "criar as bases para uma mobilização mundial que responsabiliza Israel pelos crimes que comete contra o povo palestino", além de "trabalhar para desmontar o apartheid israelense do rio Jordão ao mar Mediterrâneo".





O deputado Daniel se reuniu com Basem Naim, membro da ala política do Hamas e principal porta-voz do grupo terrorista responsável pelos ataques de 7 de outubro contra Israel, que mataram mais de 1.200 pessoas e serviram de estopim para o conflito atual. Desde então, os ataques de Israel já mataram mais de 35 mil palestinos na Faixa de Gaza em bombardeios e invasões do território.





A Folha não conseguiu localizar o deputado até a publicação deste texto, que será atualizado assim que houver uma manifestação sobre o encontro.





Naim participou de uma série de entrevistas tensas com veículos ocidentais. Em uma delas, ele falou com o programa australiano 60 Minutes Australia e negou que os integrantes do Hamas tenham cometido quaisquer crimes -mesmo quando confrontado com os relatos de estupros e mortes de civis em 7 de outubro.





No dia 4 de março, o porta-voz também agradeceu ao presidente Lula (PT) por suas declarações a favor da Palestina em um vídeo publicado dias depois que o petista comparou os civis mortos em Gaza por Israel com o extermínio de judeus pela Alemanha nazista durante o Holocausto.





Em discurso na conferência, João Daniel disse que participava do evento representando a bancada do PT na Câmara. "Estamos na luta a nível internacional, e não podemos jamais deixar esse tema da Palestina de fora de qualquer atividade. A luta contra esse massacre, contra esse genocídio cometido por Israel e financiado pelos Estados Unidos que precisa acabar."





Entre os outros participantes do evento estavam a ministra de Relações Exteriores da África do Sul, Grace Naledi Pandor, o intelectual palestino Salman Abu Sitta, e Declan Kearney, conselheiro nacional do partido republicano irlandês Sinn Féin.