Jaqueline Fonseca - Correio Braziliense

O Senador Marcos do Val (Podemos-ES) comemorou, nesta terça-feira (14/5) a reativação das redes sociais dele. Na imagem publicada no Instagram o senador escreve "Redes sociais liberadas. Preparem seus corações".

Essa, no entanto, não foi a primeira publicação após a liberação do Instagram de Marcos do Val. Há seis dias, o senador comemorou aprovação de projeto de lei que proíbe negócios com empresas estrangeiras acusadas de trabalho escravo, e postou um vídeo que traz na legenda "censurar um senador para ele não consiga acusar o culpado".

No X (antigo twitter) o senador ainda não tem publicações recentes. A última postagem é de 14 de junho, quando Marcos Do Val afirmou que fiscaliza as ações "anticonstitucionais" do ministro Alexandre de Moraes.

Desde junho de 2023, o senador Marcos Do Val estava com as redes sociais bloqueadas por determinação do ministro Alexandre de Moraes. No mesmo mês, Do Val foi alvo de operações que apuravam o possível envolvimento do senador em atos antidemocráticos.

Em agosto, o senador chegou a usar o plenário do Senado para reclamar da suspensão e disse que "a livre transmissão de pensamentos e opiniões é elemento fundamental dos mandatos parlamentares para estabelecer comunicação com os eleitores e com a população em geral".