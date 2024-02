Senador Marcos do Val (Podemos-ES) esfaqueou um frasco de álcool em gel para mostrar como é fácil entrar com itens perfurocortantes no Legislativo

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) usou uma faca para "atacar" uma laranja e um frasco de álcool em gel para mostrar como a segurança da Casa também é frágil. O ato ocorreu durante uma sessão da Comissão de Segurança Pública realizada nesta terça-feira (27/2) que tratou da fuga de dois criminosos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

A intenção, segundo políticos presentes, era mostrar como a faca era afiada e poderia ser usada para ameaçar ou ferir alguém ali dentro.

“Eu apresentei alguns equipamentos que precisam ter atualização da tecnologia. Entrei com isso aqui no Senado Federal, e não foi detectado. Aí eu desferi contra uma fruta para mostrar a facilidade”, disse do Val ao ser questionado pela imprensa.

A reunião ocorreu para debater a fuga, ocorrida em 14 de fevereiro dos detentos, Rogério Mendonça e Deibson Nascimento que escaparam da penitenciária de Mossoró. O Ministério da Justiça e equipes policiais estão em busca dos foragidos.