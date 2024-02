O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou à sede da Polícia Federal (PF) de São Paulo, na tarde desta terça-feira (27/2), para prestar depoimento no caso de possível importunação a uma baleia jubarte durante um passeio de jet-ski no litoral paulista. O caso ocorreu em junho do ano passado, em uma visita a São Sebastião.

Bolsonaro teria se aproximado do animal além do permitido em lei, regulamentado por portaria do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A legislação veda a aproximação de qualquer espécie de baleia usando veículos motorizados a menos de 100 metros de distância do animal.

O ex-presidente teria chegado a menos de 15 metros da baleia jubarte, que estava próxima da superfície. O tema também é regulamentado por um decreto federal que trata das infrações administrativas, entre outros motivos, por “molestar de forma intencional qualquer espécie de cetáceo”.

Bolsonaro ainda usa o caso para alegar que está sendo perseguido pela justiça brasileira. Esse é o segundo depoimento do ex-presidente à PF em menos de uma semana. Na última quinta-feira (22/2) ele precisou prestar esclarecimentos sobre uma suposta trama golpista junto aos seus ministros, no entanto, optou pelo seu direito ao silêncio.