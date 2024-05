O ônibus envolvido no acidente com uma carreta na manhã desta terça-feira (14/5), no Barreiro, em Belo Horizonte, estava irregular. A informação é do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG). Segundo a autarquia, o veículo não possuía Autorização para Transporte Fretado (ATF). No momento da batida, o ônibus transportava cerca de 35 trabalhadores da empresa de sondagens Geosol.

A reportagem tentou contato por telefone com a empresa Contagem Turismo, dona do ônibus, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

O acidente aconteceu por volta das 7h40 na Avenida Deputado Álvaro Antônio, no Bairro das Indústrias I. O motorista alegou não ter visto a carga da carreta, que estava parada, por causa do sol e bateu. A carga não estava estacionada em local inadequado.



De acordo com a empresa Geosol, 12 pessoas foram conduzidas para atendimento hospitalar. Os demais passageiros, após liberação médica no local, foram direcionados ao setor de medicina do trabalho da empresa, onde receberam cuidados médicos adicionais.

Bombeiros ajudaram a retirar as vítimas de dentro do ônibus. A Polícia Militar e a BHTrans estiveram no local e ajudaram no controle do tráfego na região

*Estagiários sob supervisão dos subeditores Gabriel Felice e Thiago Prata