Um jovem, de 19 anos, foi morto na noite dessa segunda-feira (13), atingido por diversos tiros quando estava em um bar no Bairro Santa Rita de Cássia, no aglomerado Morro do Papagaio, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo informações do Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, um patrulhamento na região ouviu diversos disparos de arma de fogo. Não sabendo precisar o local dos tiros, os militares fizeram o rastreamento até chegar a um indivíduo caído ao solo.

Identificado pelos militares, a vítima é conhecida na região por se envolver com o tráfico de drogas. Ele foi alvejado no pescoço, rosto, braço e tórax. O Samu foi chamado e constatou a morte.

Segundo testemunhas, o homem estava num bar na mesma rua e suspeitos teriam chegado de moto e chamado por ele. Quando a vítima saiu do interior do bar, foi baleada diversas vezes.



Não há informações dos autores dos disparos. A perícia da Polícia Civil foi acionado para investigar o crime. O corpo foi levado pelo rabecão.