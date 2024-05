Um homem, de 27 anos, apontado como gerente do tráfico, foi morto durante uma abordagem policial na noite dessa terça-feira (7/5), no Bairro Lagoinha Leblon, na Região de Venda Nova de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que o homem responsável pela parte financeira do tráfico se deslocava armado em um carro cinza pela região.

Os militares montaram uma operação na rua Realeza para apurar a denúncia e flagraram o indivíduo dentro de um veículo cinza. No momento da abordagem, o homem apontou uma arma para a guarnição e foi baleado como resposta.

Ele chegou a dar entrada no Hospital Risoleta Neves, mas morreu minutos depois do início do atendimento médico.

Na cintura do homem, a Polícia Militar encontrou um carregador com 10 munições e, dentro do carro, uma pistola 9mm. Ainda no veículo, a PM localizou a chave de uma casa onde o suspeito guardava dinheiro do tráfico. No imóvel, a PM achou pouco mais de R$107 mil, outro carregador e uma porção de maconha.

Ainda segundo a PM, o homem tem diversas passagens por tráfico, homicídio e formação de quadrilha. Ele também tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Ribeirão das Neves.

A perícia foi acionada e o caso será investigado. A Corregedoria da PM acompanha a ocorrência.