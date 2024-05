Um homem, de 35 anos, foi indiciado por assassinato que aconteceu em março deste ano, durante a Festa dos Mascarados, em Jaboticatubas, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Na ocasião, a vítima, um homem de 28 anos, foi morta com uma facada no peito em frente a um bar. O indiciado foi preso pela Polícia Militar no dia do crime.

A investigação da Polícia Civil apontou que o indiciado e a vítima já tinham desavenças e começaram a discutir ainda dentro do estabelecimento comercial. O investigado já estava portando uma faca durante a festa e foi com ela que ele desferiu o golpe na vítima.

O homem foi conduzido por policiais militares ao Plantão da PC, onde o flagrante foi ratificado, e a prisão convertida em preventiva pelo Poder Judiciário. O suspeito alegou legítima defesa.

Além de testemunhas, imagens de câmeras de monitoramento foram decisivas nas investigações, corroborando a dinâmica dos fatos.

O trabalho investigativo foi concluído e o suspeito foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil.