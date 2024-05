Um homem, de 24 anos, foi morto com um tiro na cabeça na noite desse domingo (12/5), no bairro Novo Horizonte, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída em via pública com um extenso sangramento, O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte ainda no local.

A perícia foi acionada e constatou um disparo de arma de fogo na cabeça do homem. Em um dos bolsos, a polícia localizou uma pedra amarelada semelhante a crack e, próximo ao corpo, uma bucha de maconha. Havia, também, uma quantia de dinheiro.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o local do crime é conhecido pelo tráfico e venda de drogas.

Populares apontaram que, pouco antes de ser morto, o homem estava em frente a uma casa de shows da região conversando com um indivíduo conhecido por Biscoito, gerente do tráfico no local. Dias antes do crime, a vítima teve um desentendimento com o homem.

Até o momento, ninguém foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.