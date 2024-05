A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) investiga o desaparecimento do mineiro Bráulio Alex Rosa, que entrou em contato com familiares pela última vez no dia 3 de maio. O homem de 35 anos é morador de Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e viajou à capital fluminense no dia anterior ao show da Madonna.

A última aparição do homem foi no dia 9 de maio. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Bráulio deu entrada no Hospital Souza Aguiar, levado pelo Corpo de Bombeiros. Ele estava lúcido, orientado, apresentava quadro de saúde estável e não tinha sinais de agressão. Ele foi atendido, medicado, realizou exames e foi liberado em seguida.





A Polícia Civil de Minas Gerais informou em nota que, como o possível desaparecimento de Bráulio aconteceu no Rio de Janeiro, a investigação será realizada pela PCERJ. Afirmou ainda que está à disposição para prestar todo apoio necessário à investigação e à família do desaparecido.

As buscas estão em andamento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), no Rio. Segundo a PCERJ, agentes realizam diligências na tentativa de localizá-lo.



O Estado de Minas entrou em contato com a família do desaparecido, mas não teve retorno.



