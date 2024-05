Um acidente com um ônibus e o reboque de uma carreta que estava parada feriu diversas pessoas na manhã desta terça-feira (14/5), no Bairro das Indústrias I, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. A parte direita da frente do ônibus ficou destruída.

O acidente aconteceu por volta das 7h40 na Avenida Deputado Álvaro Antônio. Segundo o motorista, ele não viu o reboque estacionado por causa do sol e bateu. Elton Leonardo, de 41 anos, afirma que, em 22 anos de profissão, esta é a primeira vez que se envolveu em uma batida. Ele também informou que realiza a mesma rota todos os dias.

Havia 35 passageiros no ônibus, que é da empresa Contagem Turismo. O coletivo faz fretado para a empresa de sondagens Geosol, localizada nos Olhos D’água.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG), o ônibus estava irregular e não possuía Autorização de Transporte Fretado (ATF). A reportagem tentou contato por telefone com a empresa Contagem Turismo, mas ainda não obteve resposta.

Leia também: Operação da PM resulta em mais de 400 prisões em Minas Gerais



De acordo com a empresa Geosol, 12 pessoas foram conduzidas para atendimento hospitalar. Há passageiros com sangramento no nariz e cortes diversos, com menos gravidade. As vítimas foram levadas para os hospitais Santa Rita, Unimed e Biocor. Os demais passageiros, após terem liberação médica no local, foram direcionados ao Setor de Medicina do Trabalho da empresa, onde receberam cuidados médicos adicionais.

O Hospital Biocor afirmou que quatro passageiros chegaram ao hospital com cortes e sangramentos no nariz. Todos já foram liberados. Já a Unimed informa que não pode divulgar o estado de saúde das vítimas. O Hospital Santa Rita não atendeu a reportagem.

Bombeiros ajudaram a retirar as vítimas de dentro do ônibus. A Polícia Militar e a BHTrans estiveram no local e ajudaram no controle do tráfego na região.

Na área do acidente existe uma placa de término de proibido estacionar, portanto a carga não estava estacionada em local inadequado.



Sinalização no local do acidente na Avenida Deputado Álvaro Antônio, bairro Indústrias I, na Região do Barreiro Wellington Barbosa/EM/DA Press

No entanto, para Wilma Cordeiro, moradora da região, que estava indo caminhar no momento do acidente, a placa deveria estar mais à frente. De acordo com a autônoma, já aconteceram diversos acidentes na região. Por esse motivo, ela não caminha ao lado da pista onde ocorreu o acidente.



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deslocou a perícia oficial ao local dos fatos para realização dos primeiros levantamentos. A ocorrência encontrava-se em andamento até a publicação desta matéria.



Posicionamento

Em resposta ao Estado de Minas, a empresa Geosol, responsável pela contratação do ônibus que realizava o fretado dos trabalhadores, afirmou estar prestando assistência aos trabalhadores acidentados.

De acordo com a empresa de mineração, o veículo transportava 35 colaboradores da empresa, além do motorista, que presta serviços terceirizados. Destes, 12 pessoas foram encaminhadas para os hospitais Santa Rita, Unimed e Biocor para avaliação e tratamento médico.

Os demais passageiros receberam liberação médica no local e foram direcionados ao Setor de Medicina do Trabalho, onde estão recebendo cuidados médicos adicionais. os feridos apresentaram apenas escoriações decorrentes do impacto da batida.

O gerente de comunicação da Geosol, Dalber Oliveira, afirma que a empresa está em constante acompanhamento da situação e prestando todo o suporte necessário: “É dever da empresa prestar assistência, além de todo o acompanhamento com as pessoas que retornaram, mas também com as pessoas do hospital”.

Oliveira reforça que o respeito à vida é um valor fundamental para a instituição, por isso mantém o compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos empregados e colaboradores. A empresa afirma estar fornecendo acompanhamento integral no local do acidente e todo o suporte necessário para garantir a recuperação e o bem-estar dos afetados.

O superintendente do Ministério do Trabalho em Minas Gerais, Carlos Calazans, afirmou que as documentações das empresas serão analisadas. Embora o acidente não tenha causado mortes, muitos trabalhadores foram envolvidos e, por isso, a instituição vai investigar possíveis irregularidades.

"Esse tipo de acidente acende um alerta. Para nós e para as empresas. Precisamos ficar de olho nas condições dos transportes que levam os trabalhadores. É importante que as empresas se atentem a isso pela segurança dos empregados, mas também porque, com um acidente como o de hoje, a empresa é afetada com a ausência dos trabalhadores", diz Calazans.