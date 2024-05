A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) informou em comunicado nesta segunda-feira (13/5) que prendeu 444 pessoas entre a última quarta-feria (8/5) e esse domingo (12/5) em 263 municípios do estado. Do total de prisões, 47 decorrem de mandados judiciais. A ação integrou uma operação do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (COSUD).



Nesse sentido, a PMMG disse que intensificou o policiamento dos batalhões nas divisas de Minas com São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul.

Além do quantitativo de presos, 19 mil pessoas foram abordadas, 15 mil veículos fiscalizados, 233 Termos Circunstanciados de Ocorrências (TCOs) lavrados, dez armas de fogo e 15 veículos apreendidos.



O objetivo foi potencializar ações de repressão qualificada aos crimes violentos, além de atividades de prevenção, segurança no campo e operações de trânsito nas divisas mineiras. O estado do Mato Grosso do Sul também participou da operação.



O Consórcio de Integração Sul e Sudeste (COSUD) é coordenado pelo Estado do Paraná e composto pelos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, tendo o Mato Grosso do Sul como estado convidado.