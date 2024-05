O Procon-MG apreendeu 425,6 mil quilos de carne imprópria para consumo em Araguari, no Triângulo Mineiro, durante operação entre os dias 6 e 10 de maio, informou o Ministério Público (MPMG) nesta segunda-feira (13/5), responsável pela gestão do órgão de defesa do consumidor.



Na ação desencadeada em conjunto com a Vigilância Sanitária e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), foram fiscalizados 46 dos 93 estabelecimentos do ramo no município. Os fiscais autuaram 22 açougues, e outros quatro foram interditados.

A promotoria já havia expedido uma recomendação alertando comerciantes sobre o risco de interdição em caso de funcionamento sem alvará.

A atividade desenvolvida pelos açougues é classificada como de alto risco sanitário, o que revela a importância de uma fiscalização regular. A operação em Araguari contou com a atuação de 18 profissionais.



O MP disse que a fiscalização terá uma segunda etapa, "que será realizada em breve".