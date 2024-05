Três homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no KM 930 da BR-381, em Itapeva, no Sul de Minas Gerais. O motorista do carro, no qual o trio estava, não respeitou uma ordem de parada e fugiu em alta velocidade, informou a instituição policial nesta segunda-feira (13/5).



Os agentes faziam fiscalização de rotina no município de Cambuí, na noite de sábado (11/5), quando sinalizaram ao condutor de um Fiat Cronos que parasse o veículo no acostamento, o que não foi atendido. Com isso, o trio empreendeu fuga por 32 km sentido São Paulo.

Durante a perseguição, os policiais visualizaram dois objetos sendo jogados para fora do carro, os quais foram identificados após a apreensão, sendo dois módulos de caminhão.

A PRF conseguiu interceptar o carro, momento em que foi realizada a busca pessoal. Uma pequena quantidade de maconha para consumo e "ferramentas variadas" foram apreendidas, relata a polícia em comunicado.



Os módulos, segundo apurou a PRF, foram furtados na BR-381, na altura do município de Lavras. Dois homens de 29 anos e outro, de 31, foram presos por direção perigosa, porte de drogas, furto qualificado e formação de quadrilha. Eles foram conduzidos à delegacia de polícia judiciária de Pouso Alegre e, posteriormente, ao sistema prisional.