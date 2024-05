Uma vítima do acidente foi socorrida pelo SAMU

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro, por volta das 16h desta segunda-feira (13/5), deixa o trânsito lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo (BR-356), no sentido Nova Lima, próximo ao Ponteio Lar Shopping.

O motociclista, de 57 anos, foi atendido pelo SAMU e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Agentes da Polícia Civil que passavam pelo local ajudaram a prestar socorro às vítimas. A BHTrans também esteve no local.

Segundo informações da motorista do carro, ela estava dirigindo na faixa quando sentiu, de repente, um impacto na traseira do veículo.

Aplicativos mostram que o trânsito na via está intenso desde a trincheira com a Av. do Contorno, na Savassi.