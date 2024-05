A menor temperatura do país nesta segunda-feira (13) foi registrada em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetro do distrito marcaram 9,9°C até as 8h de hoje.

A segunda menor temperatura do país também foi registrada no Sul de Minas. Na cidade de Caldas, a temperatura foi 10,1°C. A terceira posição entre as cidades com menor temperatura do Brasil nesta segunda ficou com Bagé, cidade do Rio Grande do Sul. Por lá, os termômetros marcaram 10,2°C.

A frente fria prevista para os próximos dias deve fazer com que os termômetros registrem até 5°C a menos em algumas regiões do Brasil, mas Minas Gerais não será atingida. A previsão para o estado indica apenas que as temperaturas elevadas dos últimos dias podem sofrer um declínio a partir de quarta-feira (15/5).





O Inmet estendeu o alerta para onda de calor em 558 cidades de Minas Gerais até a noite desta segunda-feira. De acordo com o órgão, as regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste, Oeste, Campo das Vertentes e Região Metropolitana de Belo Horizonte são atingidas, pelo menos, até hoje.





Confira a lista das menores temperaturas do país nesta segunda (13)